AliExpress открывает более 1,8 тысячи пунктов выдачи посылок в России

Известная торговая площадка AliExpress, продающая товары китайских производителей зарубеж, начинает доставлять в России заказы через специальные пункты выдачи и постаматы в 100 городах с населением более 300 тысяч человек. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя AliExpress.



Заказы начнут доставляться с 19 июня 2018 года через 1,8 тысячи пунктов выдачи PickPoint, постаматах Qiwi и Pulse Express и салонах «Ростелекома» и Tele2. Партнёром AliExpress выступает компания DPD, специализирующаяся на экспресс-доставке посылок и грузов. Она уже зарекомендовала себя в сотрудничестве с Tmall, также как и AliExpress принадлежащей китайскому гиганту Alibaba.

Таким способом можно будет получать посылки весом не более 15 кг и габаритами не более 600 х 4000 х 300 мм. Как ожидают в AliExpress, в результате запуска новой услуги срок доставки посылок снизится почти в два раза. На данный момент средние сроки доставки варьируются от 14 до 30 дней, а снизятся примерно до 8-15 дней.

Источник
Коммерсантъ
Теги
Россия Китай онлайн-магазин AliExpress

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