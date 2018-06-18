18 июня в истории: первый перелет из Москвы в Ванкувер без посадки, рекорд дальности передачи Wi-Fi и выход планшета Microsoft Surface

18 июня 1937 года советские авиаторы вылетели на самолете АНТ-25 из Москвы, чтобы добраться до Ванкувера, не совершив при этом ни одной посадки. Экипаж состоял из трех человек: командира В. П. Чкалова, второго пилота Г. Ф. Байдукова и штурмана А. В. Белякова. Уже 20 июня была совершена успешная посадка в Ванкувере (штат Вашингтон). Протяженность перелета составила 9130 км, а длительность — 63 часа 16 минут. По прибытии на североамериканский континент советских летчиков лично встретил 32-й президент США Франклин Рузвельт. Уже на Родине весь экипаж был награжден орденами Красного Знамени.

Попытки беспосадочно добраться из СССР в США осуществлялись и раньше. В августе 1935 года экипаж, состоящий из С. Леваневского, Г. Байдукова и В. Левченко, попытался добраться до североамериканского континента. Однако неисправность самолета заставила авиаторов совершить экстренную посадку.



Марка почты СССР, посвященная событию 18 июня 1937 года

18 июня 2007 года был установлен рекорд дальности для связи с использованием Wi-Fi. Эксперимент проводился в Венесуэле. У Эрманно Петросемоли (Ermanno Pietrosemoli), президента латиноамериканской сетевой ассоциации Escuela Latinoamerica de Redes, получилось организовать беспроводное соединение между двумя узлами, расположенными на расстоянии 382 километров друг от друга.

Для размещения антенн были выбраны две горы в венесуэльских Андах. Использовалось оборудование от Intel и Linksys. И на таком расстоянии была обеспечена устойчивая связь в размере 3 Мбит/с. По словам Эрманно, все свои эксперименты он проводит для продвижения технологии Wi-Fi в небольших городах развивающихся стран.

Отметим, что предыдущий рекорд составлял 193 мили (310,6 км) и был установлен между компьютером и воздушным шаром.



Эрманно Петросемоли и его команда

18 июня 2012 года Microsoft выпустила планшет Surface. Устройство поставлялось либо с Windows RT, либо с Windows 8 Pro. Модель, управляемая первой операционной системой, была собрана в корпусе из магниевого сплава толщиной 9,3 мм. Вес устройства составлял 676 граммов. При диагонали в 10,6 дюймов разрешение экрана составляло 1366х768 точек. Плюс использовалось защитное стекло Gorilla Glass второго поколения. Что касается железа, то в основе Microsoft Surface лежала система-на-чипе Tegra 3 — весьма мощное решение для тех лет.

Аппарат на Windows 8 Pro комплектовался низковольтным процессором Core i5 поколения Ivy Bridge. При той же диагонали его разрешение было увеличено до стандартного на сегодняшний день Full HD. Правда, толщина корпуса увеличилась до 13,5 мм, а вес — до 903 граммов.

Время показало, что первый блин у Microsoft вышел комом. Если к качеству исполнения самих устройств претензий особых не было, то все шишки, как говорится, набили операционные системы. Особенно досталось Windows RT. Основная претензия — крайне малое количество софта. Здесь с наскоку не удалось навязать конкуренцию ни Google, ни Apple. Вторая претензия — неудобство управления. В феврале 2015 года Microsoft объявила, что перестанет поддерживать выход устройств на базе Windows RT. Правда, гораздо раньше от этой операционной системы отказались практически все производители планшетов и смартфонов.

В июле прошлого года Microsoft представила Windows 10. В том числе и версию для мобильных устройств.



Microsoft Surface