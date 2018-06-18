Таможня предлагает ввести пошлину для всех зарубежных интернет-покупок

Федеральная таможенная служба предложила Минфину ввести пошлину на все покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.





На данный момент в России можно без пошлины получать заказы из иностранных онлайн-магазинов стоимостью не более 1000 евро в месяц и весом менее 31 кг. При превышении лимита пошлина составит 30%, но не менее 4 евро за один кг. По договору в рамках ЕАЭС (Евразийскому экономическому союзу) максимальную стоимость беспошлинных посылок планируется снизить до 500 евро с 2019 года и до 200 евро с 2020 года.

Новое же предложение ФТС предусматривает снижение пошлины с 30% до 20%, но платиться она будет со всех заказов в зарубежных интернет-магазинах. Рассматривается также комбинированная ставка, например, не менее 1 евро за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро. При этом предлагается применять к личным посылкам требования как как к коммерческим партиям товаров. Такую систему предлагается ввести с 2020 года.