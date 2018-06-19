Apple заплатит многомиллионный штраф за «Ошибку 53»

Федеральный суд Австралии оштрафовал компанию Apple на 9 миллионов австралийских долларов, что составляет около 6,6 млн долларов США. Об этом сообщило издание Sydney Morning Herald.


Штраф назначен за введение в заблуждение австралийских пользователей iPad и iPhone, которым было отказано в ремонте устройств у Apple, если гаджеты ранее чинились в сторонних неавторизованных центрах.

Судебный процесс был начат Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей после получения жалоб на «Ошибку 53».

Напомним, в 2016 году разразился скандал, когда Apple «отключила» тысячи iPhone из-за ремонта в неофициальных сервис-центрах. Пользователи жаловались на «Ошибку 53» (Error 53), которую начал выдавать смартфон и, фактически, превратился в кирпич. Из-за «ошибки 53» пострадали пользователи с отремонтированной «на стороне» домашней кнопкой с Touch ID и операционной системой iOS 9. Проблема была решена последующим апдейтом iOS.

По словам представителя комиссии, пользователи жаловались, что Apple отказала в ремонте или какой-либо компенсации на основании того, что устройство ранее ремонтировалось в неавторизованных центрах, при этом речь шла о мелком ремонте, вроде замены треснувших экранов. Количество пострадавших австралийцев составило как минимум 275 человек.

В результате, суд признал, что ремонт iPad и iPhone кем-то другим не может служить основанием для прекращения действия потребительской гарантии.

Источник
Sydney Morning Herald
Теги
Apple iPhone фейспалм iPhone 6 Австралия

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