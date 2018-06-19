День рождения Counter-Strike

19 июня 2000 года компания AMD выпустила бюджетные процессоры Duron. В новой модельной линейке покупатели наконец дождались высокочастотных процессоров по более гуманной, чем у серии Athlon, цене. Главными их конкурентами стали, конечно же, «младшие Интелы», которые производились под маркой Celeron. «Дюроны» ударили по противнику доступной ценой и продуманной конструкцией, из-за чего стали очень распространёнными CPU в компьютерах начального уровня.



AMD Duron

Первое поколение процессоров Duron работало на частоте от 600 до 950 МГц, и от более производительных Athlon отличалось лишь объёмом кэш-памяти второго уровня и работали в привычных по другим моделям AMD материнских платах с разъёмом Socket A.

На фоне Intel Celeron, характеристики которого были «задушены» в объёме L2-кэша и скорости системной шины, новичок AMD на основе архитектуры K7 выглядел куда более перспективно — при частоте системной шины, равной 100 МГц, её пропускная способность была в 3 раза выше, чем у сопоставимых по цене процессоров Intel. Не говоря уже о том, что кэш первого уровня у Celeron был в 4 раза меньше, чем у «бюджетника» AMD.



Процессор AMD Duron 950

Конвейерная жизнь AMD Duron продлилась с 2000 по 2004 год. За это время бюджетные процессоры три раза сменили ядро (Spitfire, Morgan, Applebred), успели несколько раз «наказать» Intel благодаря скромным, на фоне Celeron, ограничениям в конструкции и разгонному потенциалу, а затем даже «побить своих» в лице старших по иерархии процессоров Athlon. Последнее стало возможным благодаря пытливому уму энтузиастов, которые обнаружили, что для переделки AMD Duron в полновесный и более дорогой Athlon XP (с возможностью дальнейшего разгона) — достаточно сомкнуть единственную ножку, ведущую к кэшу L2.

Во времена, когда Дюроны основывались на урезанных в потенциале чипах Athlon XP (период «расцвета сил» Pentium 4), они «давали прикурить» даже тем чипам Celeron, у которых была заведомо более высокая частота. Из-за этого AMD пришлось изобрести пресловутые «индексы производительности», когда цифра, к примеру «1200+» как правило означала, что «этот процессор даже при меньшей тактовой частоте равен по производительности Пентиуму, работающему на 1,2 ГГц».

Однако затем бренд Duron был «похоронен» или, если хотите, переписан на Sempron — количество нововведений, подготовленных для новых бюджетных процессоров, по мнению AMD, было достойно смены имени. Кстати, Семпроны существуют и по сей день, как наиболее доступные чипы со встроенной графикой.

19 июня 1999 года вышла в свет первая бета-версия командного шутера Counter-Strike. Легендарная компьютерная игра изначально разрабатывалась в качестве любительской модификации к научно-фантастическому приключению «Half-Life», и в короткие сроки успела стать не только символом «стрелялки из компьютерного клуба», но и первой ассоциацией с любой компьютерной игрой в жанре экшн.



Игровое меню Counter-Strike BETA 1.0

Сегодня графика классических Counter-Strike вызывает лишь улыбку, но, по меркам своего времени, с реалистичностью у игры было всё в порядке

Противостояние террористов и спецназовцев в Counter-Strike BETA 1.0 проходило исключительно по сценарию «спасение заложников» — популярные карты, в которых спецназу выпадает возможность обезвредить бомбу, появились гораздо позже. Перестрелки проводились только на картах cs_siege, cs_mansion, cs_wpndepot и cs_prison. Не было в игре и горячо любимых фанатами моделей оружия, таких как AK-47, Desert Eagle и даже ножа, полезного в рукопашном бою. Зато динамика, удобство стрельбы и принципы игры за прошедшие 16 лет сохранились практически в первозданном виде.

Напомним, что с дебюта первой Beta до выхода «общепризнанной классики», Counter-Strike 1.6, прошло, ни много ни мало, 4 года (CS 1.6 вышел в свет осенью 2003 года), а от новейшей версии игры под названием Global Offensive дебютную версию отделяет 13 лет.



За победу в соревнованиях по Counter-Strike полагаются нешуточные призы. На фото — украинская команда Natus Vincere (Na`Vi), чемпионы четвёртого сезона Intel Extreme Masters

19 июня 1947 года военная авиация преодолела скоростной барьер в 1000 км/ч. Рекорд скорости установил американский пилот Альберт Бойд на реактивном истребителе Lockheed XP-80R Shooting Star. Самолёт-рекордсмен был создан путём переоборудования первого послевоенного истребителя, Lockheed P-80, базовой модели ВВС США того времени. Для преодоления скоростного барьера самолёт снабдили оригинальными воздухозаборниками, острой передней кромкой крыла и новым фонарем кабины. Кроме того, истребитель получил в распоряжение предельно мощный по тем временам двигатель J-33-A-23, обладавший тягой до 2090 кг.



Экспериментальный истребитель Lockheed XP-80R

Серийные вариации Lockheed P-80 встали на вооружение ВВС США в 1950-х гг и хорошо показали себя в боях во время конфликта между Северной и Южной Кореей даже вопреки тому, что истребитель не был рассчитан на целенаправленную атаку наземных целей. Правда, с советским конкурентом в лице МиГ-15 «рекордсмен» из США конкуренции не выдерживал и вскоре использовался лишь в ипостаси самолёта-разведчика.