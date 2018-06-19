iPhone может подорожать из-за ответных пошлин России к США

Россия готовит «балансирующие меры» в ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий. Об этом сегодня рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.


Планируется ввести дополнительные импортные пошлины на американские товары. Орешкин заявил: «В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США».

Точный список товаров, которые будут облагаться дополнительными пошлинами, пока не объявлен. Орешкин лишь уточнил, что лекарств среди них нет.

Эксперты предполагают, что под удар может попасть и электроника, в частности iPhone. Как отметил Сергей Хестанов, доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС, этот товар достаточно дорогостоящий, и даже небольшой рост пошлин довольно чувствительно ударит по карману. Но у iPhone достаточно много аналогов. Поэтому те, для кого это будет критично, просто рассмотрят возможность использовать другую технику.

Источник
RNS
Теги
Россия iPhone сша пошлина

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