Цифра дня: Сколько человек платят за музыку в Boom, ВКонтакте и Одноклассниках?

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человек платят за музыку в Boom, ВКонтакте и Одноклассниках.

Музыкальный сервис Boom впервые отчитался о количестве пользователей. В июне 2018 года количество активированных платных и пробных подписок в музыкальных сервисах ВКонтакте, Одноклассники и мобильном приложении Boom превысило 1,5 миллиона. Из них около 1,2 млн пользуются платной подпиской и 303 тысячи человек активировали пробную подписку.





Музыка в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники доступна без подключения платного тарифа. Подписка включает в себя дополнительные возможности: фоновое прослушивание без ограничений на мобильных устройствах, отключение рекламы, а также сохранение треков для прослушивания без интернета в приложении Boom.

Как отмечают разработчики, это крупнейшая цифровая лицензионная музыкальная экосистема России с самой большой легальной библиотекой аудиотреков в России и СНГ. Mail.Ru Group, родительская компания, за последние годы подписала партнёрские соглашения с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network, Believe, The Orchard, Первое Музыкальное Издательство, Национальное Музыкальное Издательство и многими другими.