Google запускает веб-версию Android Messages

Компания Google объявила о запуске веб-клиента для мессенджера Android Messages (Android Сообщения). Он доступен по адресу messages.android.com.


Чтобы веб-версия заработала, надо запустить Android Messages на смартфоне, перейти в меню настроек, выбрать пункт «Веб-версия Сообщений» и просканировать QR-код со страницы веб-клиента в браузере. После этой процедуры, пользователь сможет отправлять и поучать сообщения на компьютере через браузер.


В ближайшие недели также заработают ещё несколько новых функций Android Messages. Среди них — поиск GIF-ок по нажатию значка «+», смарт-ответы с подсказками, пока только на английском, предпросмотр отправленных ссылок, а также копирование одноразовых паролей, например, из присланных банка, одним нажатием.

Источник
Google
Теги
ANDROID Google мессенджер Messages

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