Во ВКонтакте и Одноклассниках заработал сервис рассылки уведомлений

Mail.Ru Group объявила о запуске сервиса Notify во ВКонтакте и Одноклассниках. Как поясняют разработчики, это бесплатные для пользователей сервисные уведомления через социальные сети.





Notify позволяет клиентам получать привычные уведомления о статусе заказа в интернет-магазине, данные о платежах и начислениях от банков и другие сообщения от сервисов, которыми они пользуются. Такие уведомления могут снизить расходы пользователей на услугу платных сервисных SMS-сообщений банков.

Уведомления можно будет прислать только тем пользователям, которые предварительно дали согласие на их получение. Компания-отправитель не получает информацию о персональной странице пользователя в социальной сети. Для начала рассылки необходимо утвердить шаблон уведомлений, который проходит проверку у модератора на наличие спама.

Через соцсети можно будет отправлять нужную пользователю информацию: коды для подтверждения операций и для двухфакторной аутентификации, сведения о доставке товаров и об изменении статуса заказа, данные о платежах, списаниях со счетов и так далее. К уведомлению в соцсети можно добавлять картинки, видео и другие вложения. Уведомления приходят от имени группы компании в соцсети и оформлены в стилистике бренда. Пользователи также могут отвечать на сообщения.