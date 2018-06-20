Во ВКонтакте и Одноклассниках заработал сервис рассылки уведомлений

Mail.Ru Group объявила о запуске сервиса Notify во ВКонтакте и Одноклассниках. Как поясняют разработчики, это бесплатные для пользователей сервисные уведомления через социальные сети.


Notify позволяет клиентам получать привычные уведомления о статусе заказа в интернет-магазине, данные о платежах и начислениях от банков и другие сообщения от сервисов, которыми они пользуются. Такие уведомления могут снизить расходы пользователей на услугу платных сервисных SMS-сообщений банков.

Уведомления можно будет прислать только тем пользователям, которые предварительно дали согласие на их получение. Компания-отправитель не получает информацию о персональной странице пользователя в социальной сети. Для начала рассылки необходимо утвердить шаблон уведомлений, который проходит проверку у модератора на наличие спама.

Через соцсети можно будет отправлять нужную пользователю информацию: коды для подтверждения операций и для двухфакторной аутентификации, сведения о доставке товаров и об изменении статуса заказа, данные о платежах, списаниях со счетов и так далее. К уведомлению в соцсети можно добавлять картинки, видео и другие вложения. Уведомления приходят от имени группы компании в соцсети и оформлены в стилистике бренда. Пользователи также могут отвечать на сообщения.

Источник
Notify
Теги
социальная сеть вконтакте одноклассники Mail.Ru SMS

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