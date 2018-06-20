Цифра дня: Сколько россиян не знают, что делать с вирусами на компьютере?

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44%

россиян не знают, что делать с вирусами на компьютере.

Аналитический центр НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) провёл исследование цифровой грамотности россиян. Как показали проведённые всероссийские опросы населения, каждый четвертый россиянин имеет высокий уровень цифровой грамотности.





Под цифровой грамотностью понимается базовый набор знаний, навыков и установок, позволяющий человеку эффективно решать задачи в цифровой среде. Она включает информационную и компьютерную грамотность, знания о медиа-контенте и его источниках, навыки поиска новостей и проверки фактов, знания и навыки общения с использованием современных средств коммуникации, знания о и навыки работы с технологическими новинками.

Россияне лучше всего показывают себя в области медиаграмотности, включая поиск новостей и проверку фактов, а вот с компьютерной грамотностью у опрошенных дела обстоят хуже всего.

26% россиян продемонстрировали высокий уровень базовых навыков в цифровой среде. Индекс цифровой грамотности составил 52 пунктов из 100 возможных. При этом россиянам свойственна легкомысленность в сфере защиты информации: только 38% респондентов делают резервные копии собственных данных, а 44% пользователей не знают, как правильно поступать в случае получения от знакомого человека письма с вирусом.