Центробанк обязал банки отслеживать смартфоны, с которых переводят деньги

Центробанк обязал банки анализировать настройки и параметры устройств, которые клиенты используют для перевода денег. Таким устройствам должны также присвоить идентификаторы. Об этом сообщило издание «Ведомости».


Данное требование включено в апрельскую версию положения ЦБ. Оно должно дать ещё один инструмент в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Как объяснила журналистам Наталья Поздеева, управляющий директор по IT и технологиям «Абсолют банка», при совпадении идентификаторов у разных клиентов, банки должны отнести их к категории клиентов с повышенным уровнем риска. С повышением уровня риска, банк начинает тщательнее следить за клиентом, например, чаще запрашивать дополнительную информацию и обновлять анкеты.

По словам представителя ВТБ, Центробанк рекомендовал использовать IT-характеристики для анализа деятельности клиентов и сейчас они используются многими банками, а новшество лишь закрепляет уже сложившуюся практику.

Источник
Ведомости
Теги
смартфон Россия банк центробанк

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