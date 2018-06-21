Павел Дуров получил премию Cоюза журналистов Казахстана

Союза журналистов Казахстана подвёл итоги республиканского творческого конкурса и назвал лауреатов премии СЖК 2018. Среди прочих, неожиданно награду получил Павел Дуров. Об этом сообщается на официальном сайте Союза журналистов Казахстана.


В заявлении отмечается, что основатель социальной сети ВКонтакте и создатель мессенджера Telegram награждён в номинации «Интернет-проект» за «принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете».

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 3,7 млн.

Источник
Cоюз журналистов Казахстана
Теги
фейспалм мессенджер Telegram блокировка Дуров Казахстан

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