Google упростил управление аккаунтом Android

Компания Google объявила о запуске нового интерфейса Аккаунта Google (Google Account). С сегодняшнего дня функции будут доступны на всех устройствах Android, в ближайшем времени они также появятся на устройствах iOS и ПК.


Интерфейс включает в себя новые функции, которые помогут легче ориентироваться в учетной записи Обновлены параметры безопасности и конфиденциальности, в том числе сводки актуальной информации, связанной с аккаунтом, например, личные данные, устройства, способы оплаты, покупки, подписки, бронирования и контакты.


Как обещают разработчики, находить в Google Аккаунте настройки и другие параметры стало проще. Для этого надо нажать на значок «Поиск» в нижней части экрана и ввести запрос, например, «как поменять пароль». При сложностях с формулировкой запроса можно перейти в раздел «Поддержка» с ответами на распространённые вопросы.


Также были переработаны настройки безопасности, так чтобы их было легче контролировать. Кроме того, Аккаунт Google покажет рекомендации о том, что еще можно сделать для защиты данных.


Источник
Google
Теги
ANDROID Google безопасность

Комментарии

Материалы по теме

Google выпустила бета-версию Android P

8 мая

Google исправила бургер и пиво в Android

29 ноября 2017

Google представила Android Oreo (Go Edition) для бюджетных смартфонов

5 декабря 2017

Google представила первое превью Android P для разработчиков

12 марта

Nougat стала самой популярной версией Android

6 февраля

В Android нашли «скрытый код» для чтения SMS, даже если они защищены паролем

2 июня
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Facebook тестирует платные подписки на группы
Центробанк обязал банки отслеживать смартфоны, с которых переводят деньги
Глава Intel ушёл в отставку из-за отношений с сотрудником

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 117
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 61
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 55
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 53
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 41