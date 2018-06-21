Google упростил управление аккаунтом Android

Компания Google объявила о запуске нового интерфейса Аккаунта Google (Google Account). С сегодняшнего дня функции будут доступны на всех устройствах Android, в ближайшем времени они также появятся на устройствах iOS и ПК.





Интерфейс включает в себя новые функции, которые помогут легче ориентироваться в учетной записи Обновлены параметры безопасности и конфиденциальности, в том числе сводки актуальной информации, связанной с аккаунтом, например, личные данные, устройства, способы оплаты, покупки, подписки, бронирования и контакты.





Как обещают разработчики, находить в Google Аккаунте настройки и другие параметры стало проще. Для этого надо нажать на значок «Поиск» в нижней части экрана и ввести запрос, например, «как поменять пароль». При сложностях с формулировкой запроса можно перейти в раздел «Поддержка» с ответами на распространённые вопросы.





Также были переработаны настройки безопасности, так чтобы их было легче контролировать. Кроме того, Аккаунт Google покажет рекомендации о том, что еще можно сделать для защиты данных.



