Цифра дня: Сколько пользователей в Instagram?

Цифра дня:

1 000 000 000

пользователей в Instagram.

Команда разработчиков Instagram похвасталась важным достижением — аудитория сообщества превысила один миллиард человек. Речь идёт о тех, кто пользуется Instagram как минимум раз в месяц.


В прошлом сентябре администрация Instagram отчитывалась о достижении 800 миллионов человек. Из них 500 миллионов заходили в Instagram каждый день.

Таким образом, Instagram присоединился к двум другим сервисам-миллиардникам, которыми владеет Facebook. Фирменным мессенджером Facebook Messenger пользуются уже 1,3 млрд человек, а WhatsApp — 1,5 млрд. Аудитория самой социальной сети Facebook достигает 2,2 миллиарда и продолжает увеличиваться.

Отметим, что в апреле 2017 года Instagram отмечал 700 миллионов, в декабре 2016 года — 600 миллионов, а в июне — 500 миллионов пользователей. Рубеж в 400 миллионов активных пользователей был преодолен в сентябре 2015 года, а в 300 миллионов — в декабре 2014 года.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Engadget
Теги
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