Глава Intel ушёл в отставку из-за отношений с сотрудником

Глава компании Intel Брайан Кржанич, (Brian Krzanich) уходит в отставку с этого момента. Об этом сообщается в официальном заявлении пресс-службы Intel. Временным исполнительным директором назначен Роберт Суон (Robert Swan), руководитель финансовой службы.


Как отмечается в заявлении, недавно Intel проинформировали, что у Кржанича были отношения с одним из сотрудников компании. Хоть отношения и были по обоюдному согласию, они нарушают внутреннее правило о недопустимости личных отношений, которое должно соблюдаться всеми менеджерами Intel. Факт нарушения был выявлен в результате расследования с привлечением сторонних специалистов.

Поскольку от всех сотрудников ожидается уважение к корпоративным правилам Intel, совет директоров принял немедленную отставку Кржанича.

Брайан Кржанич возглавлял Intel с мая 2013 года. Он стал шестым главным исполнительным директором за всю историю Intel и сменил на должности Пола Отеллини (Paul Otellini). Впервые Кржанич присоединился к компании в далёком 1982 году. Интересно, что Intel уже удалила его биографию со своего сайта.

Источник
Intel
Теги
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