Visa и MasterCard тестируют карты со сканером отпечатков пальцев

Международные платежные системы Mastercard и Visa могут добавить сканер отпечатков пальцев на свои банковские карты. Компании уже начали тестировать такую технологию. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.


По мнению разработчиков, биометрическая идентификация с отпечатками пальцев должна значительно повысить безопасность платежей и снизить риски мошенничества в магазинах при оплате кредитками. Кроме того, у такой карточки не потребуется вводить PIN-код, пользователю придётся только приложить палец к карте.

Среди минусов технологии — дороговизна. Отмечается, что американские банки потратили более миллиарда долларов за несколько лет для перевыпуска карт с чипами, а перевыпуск карточек со сканерами встанет ещё дороже. Тем не менее, интерес на такие карты существует, особенно для корпоративного использования и богатых пользователей, часто путешествующих за рубежом.

Источник
The Wall Street Journal
Теги
безопасность MASTERCARD Visa банк платёжная система

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