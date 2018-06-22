В мессенджере WhatsApp появятся стикеры

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp готовятся запустить стикеры. Новая функция скоро появится в приложении под Android, сейчас она доступна некоторым пользователям через канал для бета-тестеров. Об этом рассказал профильный ресурс WabetaInfo.





Работа над стикерами началась еще несколько бета-версий назад, но разработчики решили временно отключить эту функцию. По данным источника, она может быть вновь активирована в ближайшие недели.

Помимо простого использования стикеров, на данный момент пользователи также могут быстро выбирать стикеры по категориям реакций, таким как Lol, Love, Sad и Wow. При выборе одной из категорий выдаются все доступные стикеры, соотвествующие ей. Если в загруженных пакетах стикеров отсутствуют категории реакций, то вдастся сообщение об отсутствии стикеров такого типа.