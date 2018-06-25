Китайские разработчики смартфонов не помогли, BlackBerry снова идёт ко дну

Компания BlackBerry отчиталась по первому кварталу 2019 финансового года, который закончился для неё 31 мая 2018 года. За этот период компания получила операционный убыток в 65 млн долларов, тогда как годом ранее наблюдалась прибыль в 536 млн долларов.


Чистая прибыль в 671 млн долларов также сменилась чистым убытком в 60 млн долларов. Выручка снизилась на 22 млн и достигла 213 млн долларов. Стоит отметить, что прибыль в прошлом году обуславливалась несколькими единоразовыми поступлениями.

Напомним, на данный момент BlackBerry специализируется на программных решениях, а смартфонный бизнес она передала китайской TCL Communication в 2016 году. Именно TCL отвечает за разработку, производство и продажу новых смартфонов под брендом BlackBerry.

Источник
BlackBerry
Теги
смартфон BLACKBERRY

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