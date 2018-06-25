Взрыв смартфона убил человека. Под подозрением Huawei и BlackBerry

В Малайзии произошёл очередной несчастный случай с участием смартфона. На этот раз речь идёт о происшествии со смертельным исходом. Назрин Хассан (Nazrin Hassan), исполнительный директор венчурной компании Cradle Fund, погиб в результате взрыва смартфона.





По сообщению родственников, пока Хассан спал в своей спальне, смартфон на зарядке рядом с кроватью перегрелся и взорвался. В результате Хассан получил тупую травму в затылке, что и стало причиной смерти.

Кроме того, от взрыва загорелся матрас, но пользователь к тому моменту уже был мёртв. Член семьи отметил, что у Хассана было два телефона — Huawei и BlackBerry. Какой из них взорвался, неизвестно.