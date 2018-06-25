В сериал по «Ведьмаку» уже подбирают актёров

Кастинг актёров в сериал по «Ведьмаку» начнётся совсем скоро. Об этом сообщила телепродюсер Лорен Шмидт Хиссрих (Lauren Schmidt Hissrich) в своём аккаунте в Twitter.





Заявление сопровождалось фотографией листов со сценарием. Также Лорен Шмидт подчеркнула, что она принимает специальные меры предосторожности против утечки спойлеров сюжета в сеть.





Сериал «Ведьмак» снимается компанией Netflix на основе одноимённой серии романов Анджея Сапковского. Сам Сапковский, кстати, выступает креативным консультантом проекта. В первом сезоне будет всего восемь серий, съёмки пройдут в центральной Европе. Точная дата выхода сериала пока неизвестна, но ожидается релиз не ранее 2020 года.