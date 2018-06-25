Учёные показали компьютер, который мельче рисового зёрнышка

Исследователи Мичиганского университета представили публике миниатюрный компьютер, сумевший побить прошлый рекорд IBM. Размеры гаджета составили 0,04 кубических миллиметра, это почти в 10 раз меньше рекордного достижения IBM. Как видно на фото, компьютер намного меньше рисового зёрнышка.


Чип может предавать и получать информацию, контролировать и анализировать её. Как ожидается, устройство найдёт своё применение в медицине и других областях. Например, сможет отслеживать новообразования в организме с более высокой температурой.

С его помощью можно будет диагностировать онкологию, определять давления внутри глаз для диагностики глаукомы, отслеживать биохимические процессы, залежи нефти, проводить аудиовизуальное наблюдение, а также исследования миниатюрных слизней и многое другое.

Источник
University of Michigan
Теги
компьютер

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