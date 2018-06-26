В России перестанут сажать за репосты

В России могут пересмотреть закон в отношении репостов в социальных сетях. В Государственную Думу уже внесён законопроект, который исключает уголовное наказание в отношении части 1 статьи 282 УК РФ — «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет».

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Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности государственной автоматизированной системы «Законотворчество».

Если сейчас часть 1 статьи 282 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, то в случае принятия поправок, максимум что будет грозить за «неправильный» репост в соцсетках — штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Авторами выступили Алексей Журавлёв, председатель партии «Родина», а также Сергей Шаргунов, член фракции КПРФ. По задумке авторов, законопроект должен внести «справедливую ответственность» за неопасные действия для общества, снизить нагрузку уголовно-исполнительную систему Российской Федерации, экспертное и судейское сообщество России, а также повысить доверие общества к российскому правосудию.

Источник
Cистема обеспечения законотворческой деятельности
Теги
Россия социальная сеть закон госдума

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