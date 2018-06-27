Цифра дня: Сколько покупателей не платят в интернет-магазинах наличными?

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14%

покупателей не платят в интернет-магазинах наличными.

Электронная платёжная система PayPal совместно с компанией Data Insight провели исследование онлайн-экономики в России, как жители больших, средних и малых городов покупают, продают и платят в Сети.





Как оказалось, онлайн-экономика растет по всей стране. Более половины российских интернет-пользователей хотя бы раз за последние 12 месяцев покупали в интернете товары — 65%. Из опрошенных 21% покупают только в российских интернет-магазинах, 15% — только в зарубежных. Быстро растет доля тех, кто покупает и в России, и за рубежом: с 12% до 19% от всех опрошенных за год.

При этом каждый седьмой онлайн-пользователь (14%) заявил, что уже вообще не использует или почти не использует наличные, а страхи перед онлайн-платежами все ещё велики, но абстрактны.