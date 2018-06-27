День, когда появился первый в мире банкомат

27 июня 1972 года родилась легендарная компания Atari. Созданные ею игры знакомы всем — даже если вы не встречали их живьём, то точно видели в кино.

Основатели Atari Нолан Бушнелл и Тед Дабни уже имели опыт в очень юной тогда гейм-индустрии: они разработали игру Computer Space, которую в виде автоматов выпустила компания Nutting Associates. Однако игра, в которой нужно было уничтожать НЛО, оказалась непопулярна. Бушнелл посчитал, что она была слишком сложна, по крайней мере, для основной аудитории заведений, в которых устанавливали эти игровые автоматы — то есть баров. Он с напарником стали искать идеи для чего-то попроще, останавливались на автогонках, но в итоге взяли за основу теннис из первой в мире консоли Magnavox Odyssey (сама приставка тогда еще даже не вышла — герои увидели демонстрацию прототипа) и превратили его в аркадную игру Pong: две биты, движущиеся каждая вдоль своего края поля, один мяч — и всё.



Игра Pong

Кстати, сначала Нолан и Дабни хотели назвать фирму Syzygy, но это имя оказалось уже занято. Пришлось переиграть на Atari — этот термин из восточной игры го означает группу камней, над которой повисла угроза.

Компания очень быстро росла, в начале 80-х продажи превысили миллиард долларов. Ради того, чтобы закончить работу над потенциально хитовой приставкой Atari Video Computer System (позже Atari 2600), Бушнеллу пришлось продать Atari компании Warner Communications — и консоль действительно захватила бóльшую часть рынка. Однако перегретый рынок и целая связка продуктов сгубили Atari, и та рухнула вниз еще быстрее, чем взлетела перед этим. А в следующие десятилетия легендарная компания пошла по рукам, и сейчас от неё не осталось ничего, кроме бренда.

27 июня 1967 года установили первый в мире банкомат. Машина нашла своё место в Энфилде, на севере Лондона. Создатель устройства Джон Шепард-Баррон работал на компанию De La Rue — как ни странно, это не банк, а фирма по производству бумаги для денег полутора сотен стран мира. Шепард-Баррон говорил позже, что его вдохновил вендинговый автомат по продаже шоколадных батончиков — он просто заменил конфеты на деньги.



Первый банкомат

Первый банкомат не умел работать с карточками — он принимал ваучеры, которые клиент должен был получить в банке заранее. Для защиты от подделки на ваучеры наносили метку из слаборадиоактивного изотопа углерод–14. В эту же метку (точнее, в её расположение) был заложен и PIN-код, который нужно было ввести на клавиатуре банкомата. Однако тот аппарат не имел связи с банком, поэтому проверить состояние счёта было невозможно (онлайн-банкоматы появились несколько лет спустя). Поэтому сумму для снятия просто ограничили десятью фунтами стерлингов.

Первые в России банкоматы появились ещё при Советском Союзе — в 1991 году, но выдавали они не наличные деньги, а дорожные чеки American Express. А первый полноценный «денежный автомат» установили в Москве в гастрономе «Новоарбатский» в 1994 году — он принадлежал Мост-банку Владимира Гусинского.