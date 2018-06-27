Цукерберга могут отстранить от руководства Facebook

Инвесторы Facebook предпринимают попытки сбросить основателя социальной сети Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) с поста председателя совета директоров. Об этом сообщило издание BusinessInsider со ссылкой на шестерых крупных акционеров, с которыми удалось поговорить журналистам.


По данным издания, инвесторы обеспокоены тем путём, по которому сейчас развивается Facebook. Отмечается, что недовольство инвесторов никогда ещё не было так сильно с момента выхода на биржу в 2012 году.

Речь идёт, в основном, о серии скандалов, начавшейся с истории об использовании данных миллионов пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica для избирательной кампании Трампа. Также акционеры озабочены структурой правления, которую Facebook не готова.

В результате, инвесторы, владеющие акциями примерно на три миллиарда долларов, хотят изменить корпоративную структуру компании, поскольку она делает Цукерберга, практически, неприкосновенным. Сейчас Цукерберг имеет право отклонить любое предложение акционеров. Инвесторы настолько вошли во вкус конфронтации, что один из них даже назвал Цукерберга «бароном-разбойником». Так называют американских бизнесменов, готовых пойти на всё ради обогащения.

Источник
BusinessInsider
Теги
FACEBOOK цукерберг

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