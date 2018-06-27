ВКонтакте запускает конкурента Google и Apple Pay

ВКонтакте начинает тестировать собственную платёжную систему VK Pay. С сегодняшнего дня все сообщества ВКонтакте смогут подключить приём оплаты товаров и услуг прямо в социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба ВКонтакте.


Как отмечают разработчики, в отличие от других платёжных сервисов, в VK Pay комиссия за ввод, вывод и перевод средств отсутствует как для покупателя, так и продавца. Это стало возможным благодаря Газпромбанку, который выступил партнёром и взял на себя все расходы по уплате таких комиссий.

Вместе с этим, ВКонтакте объявила о запуске программы поддержки для владельцев бизнеса, которые активно используют VK Pay — за успешные заказы администраторы будут получать сертификаты на рекламное продвижение в социальной сети.

Платформа социальной коммерции — только первый этап запуска платёжной платформы VK Pay. В рамках тестирования пользователи могут делать покупки и оплачивать услуги как в специальном разделе ВКонтакте, так и на сайтах партнёров VK Pay. Участникам тестирования уже доступны предложения от OneTwoTrip, KASSIR.RU, Grow Food, DOC+, SHOWGOGO, Bubble, Литрес, Delivery Club.

Доступ к сервису постепенно появится у всей аудитории ВКонтакте.

Источник
ВКонтакте
Теги
социальная сеть вконтакте Apple Pay платёжная система Google Pay

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