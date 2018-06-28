Facebook запустила «чёрный список» для скрытия публикаций

Команда социальной сети Facebook представила новую возможность для фильтрации публикаций в новостной ленте. Год назад была представлена опция Snooze, которая позволяет скрывать посты определённых пользователей, страниц и групп на 30 дней. Теперь она расширилась возможностью добавить ключевые слова.





Опция Keyword Snooze автоматически скроет все посты с выбранными пользователем ключевыми словами или фразами. Также как и обычная версия Snooze, она действует в течение 30 дней. Опция доступна в верхнем правом меню новостной ленты. В качестве примера использования приводится возможность исключить из ленты все спойлеры к ожидаемому фильму или сериалу.

Как отмечают разработчики, опция Keyword Snooze сейчас тестируется на небольшом количестве пользователей в США, ближе к концу года она начнёт внедряться более масштабно.