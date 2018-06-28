Цифра дня: Сколько пользователей мобильников не ставят пароль на разблокировку?

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58%

пользователей мобильников не ставят пароль на разблокировку.

«Лаборатория Касперского» опубликовала результаты исследования того, как российские пользователи защищают свои мобильные устройва. Как оказалось, 17% российских пользователей никак не защищают свои мобильные, и более половины (58%) не ставят на них пароль.





71% респондентов регулярно выходят в сеть со смартфона, а 35% – с планшета. Более трети (41%) респондентов используют смартфоны для совершения операций онлайн-банкинга. В случае взлома или потери устройства злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной финансовой информации пользователя. Кроме того, 57% опрошенных регулярно заходят со смартфонов в свои аккаунты электронной почты, и 59% – в социальные сети.

При этом только 30% опрошенных пользователей создают резервные копии данных, хранящихся на мобильных гаджетах, 21% используют функцию «Антивор» и 11% шифруют файлы и папки во избежание несанкционированного доступа к ним.