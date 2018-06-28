На Pornhub появились субтитры

Команда PornHub, одного из самых популярных в мире ресурсов со взрослым видео, объявила о важном нововведении. На сайте запущена новая категория видео со скрытыми субтитрами.


Раздел предназначен для глухих и слабослышащих пользователей. На начальном этапе он включает более тысячи самых популярных видеороликов в различных категориях.

Каждое видео сопровождается описательным текстом, призванным помочь тем, кто не способен услышать оригинальную звуковую дорожку, включая речь разных людей, изменения эмоций в голосе и просто звуки из окружения, соответствующие развитию сюжета.

Шаг с субтитрами был предпринят командой Pornhub в рамках благотворительной программы Pornhub Cares. Ранее в рамках Pornhub Cares ресурс был оптимизирован для слабовидящих, с возможностью увеличить текст, настроить цветовой контраст и клавиатурные сокращения.

Источник
Pornhub
Теги
порно PornHub

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