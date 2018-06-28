Путин одобрил штрафы за обход блокировок Роскомнадзора

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для поисковых систем за выдачу ссылок на запрещённые сайты и сервисы для обхода блокировок.


Закон вносит поправки в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) и уже опубликован на официальном портале правовой информации и сайте президента России. Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Закон предусматривает штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 700 тысяч рублей для юрлиц за выдачу поисковиком ссылок на запрещённые сайты, внесённые в реестр Роскомнадзора, и средства обхода блокировок.

Также штрафы ожидают хостинг-провайдеров, которые вовремя не предоставили по запросу Роскомнадзора сведения о владельцах анонимайзеров и VPN-сервисов. Они составят 10-30 тысяч рублей для физических лиц и от 50 тысяч до 300 тысяч рублей для юридических.

Источник
Сайт президента России
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