Смартфоны научились определять несъедобную еду

Исследователи из Техасского университета в Остине и Нанкинского университета в Китае разработали метод определения испорченной пищи с помощью смартфона. Об этом рассказывается в статье журнала Nano Letters.





Чтобы определять испорченную пищу используется специальная NFC-метка с датчиком, определяющим биогенные амины, ответственные за неприятный запах несвежего мяса.

В лабораторных тестах метки располагали рядом с сырым мясом и оставляли на 24 часа при температуре 30 градусов Цельсия. Сенсоры оказались способны отследить запах разложения, который ещё не был уловим человеческим носом. При определении разложения, метка NFC активировалась и передавала на смартфон предупреждение в приложение.

Технология может использоваться в упаковках для мяса, позволяя дистрибьюторам и покупателям легко отслеживать свежесть продуктов, просто поднеся смартфон поближе.