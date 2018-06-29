Руководство LG перешло по наследству от отца к сыну

У LG Group сменился глава. Руководство над компанией перешло от Ку Бон-му (Koo Bon-moo) к его сыну, Ку Кван-мо (Koo Kwang-mo). Последний стал членом совета директоров и исполнительным директором компании с 29 июня 2018 года.





Это уже четвертое поколение лидеров в «семейном» конгломерате, в котором власть, традиционно, передаётся старшему сыну председателя совета директоров.





Сам Ку Бон-му умер от опухоли головного мозга в возрасте 73 лет. Его сын Ку Кван-мо родился в 1978 году и присоединился к финансовой команде LG Electronics в 2006 году. сейчас ему принадлежит 6,24 процента акций холдинга. После того как акции отца (11,28%) перейдут к Ку Кван-мо, он станет самым крупным акционером компании. У его младшего брата на данный момент имеется 7,72% акций.