SpaceX отправила робота изучать космос

Компания SpaceX успешно запстила ракету Falcon 9 с мыса Канаверал в штате Флорида. Ракета несёт грузовую капсулу Dragon и робота-помощника CIMON (Crew Interactive Mobile Companion) с системой искусственного интеллекта на Международную космическую станцию.


Робота CIMON создала компания Airbus, в качестве искусственного интеллекта используется система Watson AI от IBM. Он будет общаться с командой МКС и позволит испытать искусственный интеллект в космосе. Впрочем, за всё время пребывания на МКС стаж его общения с персоналом не превысит трёх часов.

Робот выглядит как шар со встроенным экраном. Он весит около пяти килограммов и оснащается 14 вентиляторами для передвижения по МКС в условиях невесомости. Помимо того, что на экран выводится различная полезная информация, он также имеет интерфейс с анимированным «лицом».

Источник
SpaceX
Теги
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