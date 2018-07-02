Сбербанк признал Telegram вирусом

Приложение Сбербанк Онлайн начало странно реагировать на мессенджер Telegram. Пользователи смартфонов и планшетов на базе Android жалуются на то, что сервис онлайн-банкинга Сбербанка объявляет Telegram вирусом и настаивает на его удалении, приводя к цикличному зависанию.


При входе в систему или попытке совершить платёж, приложение Сбербанка выводит сообщение «Если не удалить вирусы, то выполнение операций может потребовать подтверждения в контактном центре банка». В качестве причины переполоха указывается org.telegram.messenger. Если нажать отмену, то предупреждение выводится снова. Выйти из этого порочного круга можно свернув всё приложение. Интересно, что предупреждение выводится не каждый раз, а случайным образом.

По словам представителей Сбербанка, приложение с помощью встроенного антивируса может иногда идентифицировать мессенджеры и другие приложения с расширенными правами как подозрительные. Также пресс-служба Сбербанка надеется, что «в ближайшем будущем будет выпущено обновление» с исправлением этого бага.

Источник
Tarifkin
Теги
безопасность фейспалм мессенджер Telegram Сбербанк

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