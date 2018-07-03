Вице-президент Tesla ушёл из компании

Старший вице-президент Tesla по разработкам Даг Филд (Doug Field) не вернётся к работе после долгосрочного отпуска, а покинет компанию. Об этом сообщила пресс-служба самой Tesla.

Команда Tesla празднует 7 тысяч электромобилей в неделю
Команда Tesla празднует 7 тысяч электромобилей в неделю

Напомним, в начале Даг Филд, глава инженерного отдела, ушёл в долгосрочный отпуск. Как заявлял тогда представитель Tesla, Филд просто собирался провести время с семьёй и не планировал покидать компанию.

В то же время СМИ сообщали, что работу Филд по руководству производству взял на себя Илон Маск, глава и основатель Tesla. Теперь в сообщении Tesla заявлено, что Даг Филд решил двигаться дальше после пяти лет работы в компании. Кто займёт место Филд пока не сообщается.

Напомним, в начале июня Tesla объявила о грядущем сокращении порядка 9% персонала в рамках масштабной реструктуризации компании. Ранее Tesla отчиталась о рекордных убытках за прошедший первый квартал 2018 года. Потери достигли 709,6 миллиона долларов. Это самый крупный квартальный убыток за всю историю Tesla и пятый рекордный убыток за квартал подряд.

Тогда же компания заявила, что она рассчитывает выйти в прибыль в третьем квартале 2018 года, если производство электромобиля Model 3 поднимется до 5 тысяч в неделю с текущих 2,5 тысячи электромобилей в неделю. В мае нужный уровень производства всё ещё не был достигнут и тогда же Даг Филд ушёл в отпуск. Вчера же, 2 июля, компания отчиталась о достижении уровня производства в 7 тысяч электромобилей в неделю, включая более 5 тысяч Model 3.  

Источник
Bloomberg
Теги
Tesla

Комментарии

Материалы по теме

Tesla представила бюджетный электромобиль Model 3

1 апреля 2016

Tesla представила электрогрузовик с автопилотом

17 ноября 2017

Главное за неделю: первая смерть от автопилота Tesla, смартфон за 235 рублей и другие новости

3 июля 2016

Илон Маск опубликовал видео спорткара на орбите

7 февраля

Новая Tesla Model S разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды

24 августа 2016

Русские авторы нового дизайна iPhone X учат Маска, как нужно делать Tesla

27 июня
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Цифра дня: Сколько потратили пользователи App Store за всю его историю?
Сбербанк назвал вирусом оболочку Яндекс для Android
Спецслужбы не могут определиться, где операторам хранить переписку пользователей

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 125
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 105
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 67
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 63
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 47