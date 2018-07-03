Вице-президент Tesla ушёл из компании

Старший вице-президент Tesla по разработкам Даг Филд (Doug Field) не вернётся к работе после долгосрочного отпуска, а покинет компанию. Об этом сообщила пресс-служба самой Tesla.



Команда Tesla празднует 7 тысяч электромобилей в неделю

Напомним, в начале Даг Филд, глава инженерного отдела, ушёл в долгосрочный отпуск. Как заявлял тогда представитель Tesla, Филд просто собирался провести время с семьёй и не планировал покидать компанию.

В то же время СМИ сообщали, что работу Филд по руководству производству взял на себя Илон Маск, глава и основатель Tesla. Теперь в сообщении Tesla заявлено, что Даг Филд решил двигаться дальше после пяти лет работы в компании. Кто займёт место Филд пока не сообщается.

Напомним, в начале июня Tesla объявила о грядущем сокращении порядка 9% персонала в рамках масштабной реструктуризации компании. Ранее Tesla отчиталась о рекордных убытках за прошедший первый квартал 2018 года. Потери достигли 709,6 миллиона долларов. Это самый крупный квартальный убыток за всю историю Tesla и пятый рекордный убыток за квартал подряд.

Тогда же компания заявила, что она рассчитывает выйти в прибыль в третьем квартале 2018 года, если производство электромобиля Model 3 поднимется до 5 тысяч в неделю с текущих 2,5 тысячи электромобилей в неделю. В мае нужный уровень производства всё ещё не был достигнут и тогда же Даг Филд ушёл в отпуск. Вчера же, 2 июля, компания отчиталась о достижении уровня производства в 7 тысяч электромобилей в неделю, включая более 5 тысяч Model 3.