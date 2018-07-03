Спецслужбы не могут определиться, где операторам хранить переписку пользователей

«Закон Яровой» вступил в силу 1 июля 2018 года, но у операторов пока нет законной возможности хранить разговоры пользователей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Россвязи и сотовых операторов.





Напомним, «закон Яровой» обязывает операторов хранить трафик пользователей за 30 дней, включая все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей, а также по требованию ФСБ предоставлять ключи к зашифрованному трафику. В течение пяти лет операторы должны ежегодно наращивать ёмкость хранилищ на 15%.

На данный момент в России нет необходимого сертифицированного оборудования для хранения. Минкомсвязи уже предупредила операторов об отвественности несертифицированных накопителей. При этом аккредитация органов сертификации и испытательных лабораторий согласно планам завершится только в третьем-четвёртом квартале года.

Как отметили в Минкомсвязи, производить нужные хранилища могут только семь компаний — «Норси-Транс», «Цитадель», «ТехАргос СпецСистемы», «Специальные технологии» (переименована в «Орион»), «МФИ Софт», «Сигнатек» и «Основа Лаб». Но это оборудование должно пройти сертификацию.