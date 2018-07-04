В России можно платить через Google Pay прямо на сайтах

Сбербанк стал первым банком в России, который реализовал поддержку онлайн-оплаты товаров и услуг через Google Pay на веб-страницах и в мобильных приложениях. Об этом сообщили пресс-службы Сбербанка и Google.





Чтобы совершить покупку, пользователю достаточно выбрать действующую учетную запись Google, карту для оплаты из числа привязанных и подтвердить транзакцию. Как отмечают разработчики, сервис доступен в большинстве популярных браузерах как в мобильных устройствах, так и на компьютерах.

Напомним, в январе 2018 года компания Google сообщила о своём решении объединить платежные сервисы Android Pay и Google Wallet под единым брендом Google Pay, создав универсальное платежное решение. В феврале оно начало внедряться на Android, а в начале мая — на iOS и в вебе.