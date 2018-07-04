Яндекс.Браузер сотрёт следы посещения порносайтов

В десктопном Яндекс.Браузере появилась полезная функция для любителей порно. На неё обратил внимание один знакомый автора ресурса TJ.



Браузер начал предлагать пользователям при заходе на популярные порносайты открывать их в режиме «Инкогнито». Если пользователь соглашается, то ему предлагается возможность автоматически открывать порноресурсы в режиме «Инкогнито».


При выборе режима «Инкогнито» сайт открывается в новом окне и удаляется из истории браузера, в старом окне при этом закрывается вкладка с этим сайтом в обычном режиме.

Как подчёркивают разработчики Яндекс.Браузера, режим «Инкогнито» не делает пользователя невидимкой. Например, если он авторизуется в социальной сети, его появление будет замечено. Также он не защитит компьютер от вирусов. В режиме Инкогнито Яндекс.Браузер не сохраняет введенные пароли и данные автозаполнения, поисковые запросы, историю и адреса посещенных страниц. При этом изменения настроек, загруженные файлы и сделанные закладки сохраняются.

Источник
TJ
Теги
Яндекс браузер Яндекс.Браузер порно

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
День, когда транзистор пошел в массы
Facebook научится отличать правдивые новости от дезинформации
Siri перебила министра обороны Великобритании во время доклада в парламенте

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 127
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 108
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 70
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 63
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 48