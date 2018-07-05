День, когда транзистор пошел в массы

5 июня 1951 года был представлен первый серийный биполярный плоскостной транзистор. Изобретён он был еще в 1948 году, но наладить массовое производство этого простого устройства, к удивлению его создателей, оказалось весьма сложно.

Изобретателями первого серийного транзистора стали Дж. Бардин, У. Браттейн и У. Шокли, которые вместе трудились в американской компании Bell Labs. Работа шла с 30-хх годов, но на некоторое была время прервана войной. В 1945 году исследователи вернулись к своим попыткам и уже в 1947 году создали первый транзистор. В той же Bell Labs был собран и первый безламповый радиоприёмник.



Реплика первого транзистора

Военные США не заинтересовались новой технологией, сославшись на то, что ей якобы нельзя найти широкое применение. И, как это нередко бывает, на первых порах вообще мало кто обратил внимание на изобретение, которое в будущем станет незаменимым. По сравнению с лампами, повсеместно использовавшимися в то время в электронике, транзистор был дешевле, прочнее, был готов к работе мгновенно (лампы же сначала должны были нагреться) и потреблял меньше энергии. Однако революции в одночасье не произошло.

Первым коммерческим устройством на базе транзисторов стал слуховой аппарат, выпущенный в 1953 году. Следом за ним в 1954 году появился первый коммерческий приёмник, а вскоре транзисторами заинтересовалась и IBM. Сейчас же их используются в каждом электронном устройстве.

5 июля 1966 года был совершён запуск ракеты-носителя Сатурн-1Б. Это был один из серии полётов, совершённых для подготовки программы «Аполлон» — той самой, целью которой было отправить американцев на Луну в 1975 году. В 1966 году же ракета-носитель Сатурн-1Б была послана в космос с куда как менее широкомасштабной целью, а именно исследовать, как будет вести себя в невесомости жидкий водород. Он выступал в качестве топлива для двигателей, которые должны были быть включены уже в космосе и направить космический корабль Аполлон к спутнику Земли.



Запуск ракеты-носителя Сатурн-1Б

Для наиболее полного изучения поведения топлива в космосе, Сатурн-1Б имел две телевизионные камеры и 88 различных датчиков. Ракета-носитель была выведена на орбиту высотой 190 км и проделала четыре витка вокруг Земли. Испытание в стандартных условиях были пройдены без каких-либо неприятностей, а вот искусственно созданные внештатные ситуации, которые тоже являлись частью эксперимента, привели к разрушению ракеты. Тем не менее, полёт был признан удачным.

5 июля 2006 года Samsung запускает массовое производство чипов видеопамяти стандарта GDDR4. Она основывалась на технлогии DDR3 и была призвана заменить видеопамять GDDR3, которая, в свою очередь, базировалась на DDR2. Почему же тогда видеокарту с GDDR4 днём с огнём не сыщешь, а GDDR3 до сих пор часто используется в графических адаптерах нижнего ценового сегмента?



ATI Radeon X1950 XTX

GDDR4 просуществовала на рынке очень недолго — её производительность была едва ли выше, чем у GDDR3. Зато сильно отличались цена и энергопотребление — в худшую сторону. NVIDIA так ни разу и не выпустила видеокарту с памятью этого стандарта, а вот AMD/ATI делала несколько попыток — X1950XTX, HD 2900 XT, HD3870. «Красные», кстати, также отличились тем, что первыми использовали память GDDR5 — в графическом ускорителе ATI Radeon HD 4870, который появился на свет в июне 2008 года.