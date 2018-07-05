Википедия перестала работать в Европе

Несколько европейских версий интернет-энциклопедии Wikipedia приостановили работу в знак протеста. Wikipedia на итальянском, испанском, латышском и польском вместо стартовой страницы и обычных статей выводят заявление против новой директивы об авторских правах Евросоюза.





Голосование по принятию директивы должно состояться в Европарламенте 5 июля. Как уточняется в заявлении, будучи одобренной, директива нанесёт существенный ущерб открытости интернета и представляет собой угрозу для онлайн-общения.

По мнению авторов Wikipedia, директива ограничит доступность веба, создав новые барьеры, фильтры и ограничения. Пользователи могут столкнуться с проблемами при попытке поделиться новостями в социальных сетях или найти их в поисковиках. Wikipedia причисляет себя к группе риска.