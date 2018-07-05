Википедия перестала работать в Европе

Несколько европейских версий интернет-энциклопедии Wikipedia приостановили работу в знак протеста. Wikipedia на итальянском, испанском, латышском и польском вместо стартовой страницы и обычных статей выводят заявление против новой директивы об авторских правах Евросоюза.


Голосование по принятию директивы должно состояться в Европарламенте 5 июля. Как уточняется в заявлении, будучи одобренной, директива нанесёт существенный ущерб открытости интернета и представляет собой угрозу для онлайн-общения.

По мнению авторов Wikipedia, директива ограничит доступность веба, создав новые барьеры, фильтры и ограничения. Пользователи могут столкнуться с проблемами при попытке поделиться новостями в социальных сетях или найти их в поисковиках. Wikipedia причисляет себя к группе риска.

Источник
TechCrunch
Теги
фейспалм Европа Wikipedia

Комментарии

Материалы по теме

Samsung подняла на смех Apple за нарочное замедление iPhone 6

18 мая

Twitter принял болгар за «кремлевских троллей» и массово банит их до выяснения обстоятельств

22 мая

Водка, драки, попрошайничество — первая игра-симулятор бомжа с реалистичной графикой готовится к выходу

10 мая

Глава Intel ушёл в отставку из-за отношений с сотрудником

21 июня

Деятельность ZTE встала из-за санкций США

10 мая

Из-за санкций США в офисе ZTE не работает туалет

23 июня
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Названы самые популярные магазины Яндекс.Маркета
Яндекс выдал все тайны пользователей Google Docs
День, когда транзистор пошел в массы

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 127
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 109
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 70
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 63
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 48