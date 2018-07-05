Яндекс выдал все тайны пользователей Google Docs

В поисковой выдаче Яндекса появились файлы пользователей сервиса Google Docs (Google Документы). Как оказалось, Яндекс попросту проиндексировал документы из сервиса, которые находились в публичном доступен и не были защищены настройками приватности.

Самую большую опасность для пользователей составили файлы с записанными в них логинами и паролями в незащищённом виде, которые стало можно достать, просто введя в Яндекса запрос на поиск «пароли» по сайту Google Docs. Также доступными для стороннего наблюдателя оказались и многие другие «чувствительные» для пользователей данные.

Через несколько часов после разгоревшегося скандала, Яндекс убрал из поиска документы пользователей Google Docs. Пресс-служба Яндекса заявила: «Яндекс индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, Яндекс не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета». Служба безопасности Яндексе связалась с Google по поводу вскрывшейся проблемы.

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