Названы самые популярные магазины Яндекс.Маркета

После заявления DNS об уходе с Яндекс.Маркета, аналитик Института развития интернета и Price.ru Алексей Петровский опубликовал статистику по переходам в магазины с агрегатора со ссылкой на данный SimilarWeb. Как оказалось, DNS находится только на 98 месте с долей 0,17%.


По данным SimilarWeb, за май 2018 года весь исходящий трафик Яндекс.Маркета на сайты партнёров оценивается в 14,5 млн визитов. На первом месте находится сам Yandex.ru (9,05% трафика), на втором — Onlinetrade.ru (4,76% трафика), а на третьем — Citilink.ru (2,77% трафика).

Напомним, об уходе DNS с Яндекс.Маркета заявил гендиректор и основатель DNS Digital Store Дмитрий Алексеев на своей страничке в социальной сети Facebook, а также прекращение партнёрства подтвердил директор по развитию компании Сергей Мещанюк. Алексеев в своей заметке назвал Яндекс.Маркет «агрегатором тысячи мелких контрабандистов, которые соревнуются в обходе таможни и неуплате налогов».

Источник
Алексей Петровский
Теги
Яндекс онлайн-магазин Яндекс.Маркет DNS

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