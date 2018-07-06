Хакеры отключили мед.оборудование во время операции

На Тюменский федеральный центр нейрохирургии была совершена хакерская атака, отключившая медицинское оборудование прямо во время операции. Об этом рассказал журналистам глава Сбербанка России Герман Греф на международном конгресса по кибербезопасности.





Глава Сбербанка получил письмо от главврача центра Альберта Суфианова с просьбой о помощи. Греф сообщил: «Он делал очень сложную операцию на головном мозге тринадцатилетней девочке. И в середине этой операции клинический центр подвергся кибератаке, и все компьютерные системы, все приборы, которые сопровождали эту операцию, были отключены».

Несмотря на все препятствия, врачам удалось «довести эту операцию до завершения практически без показаний приборов». Специалисты Сбербанка сумели справиться с ситуацией и восстановить работоспособность системы за сутки. Как оказалось, группа хакеров разработала вирус под названием Purgen и начала шантажировать учреждения здравоохранения, вымогая деньги.