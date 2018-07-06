Хакеры отключили мед.оборудование во время операции

На Тюменский федеральный центр нейрохирургии была совершена хакерская атака, отключившая медицинское оборудование прямо во время операции. Об этом рассказал журналистам глава Сбербанка России Герман Греф на международном конгресса по кибербезопасности.


Глава Сбербанка получил письмо от главврача центра Альберта Суфианова с просьбой о помощи. Греф сообщил: «Он делал очень сложную операцию на головном мозге тринадцатилетней девочке. И в середине этой операции клинический центр подвергся кибератаке, и все компьютерные системы, все приборы, которые сопровождали эту операцию, были отключены».

Несмотря на все препятствия, врачам удалось «довести эту операцию до завершения практически без показаний приборов». Специалисты Сбербанка сумели справиться с ситуацией и восстановить работоспособность системы за сутки. Как оказалось, группа хакеров разработала вирус под названием Purgen и начала шантажировать учреждения здравоохранения, вымогая деньги.

Источник
Интерфакс
Теги
Россия безопасность мы все умрём

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Apple сняла на iPhone три красивых видео о любви к футболу
HTC почти умер: продажи упали на 68%
День, когда Microsoft запатентовала имена файлов

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 129
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 110
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 73
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 63
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 48