Последний полет шаттла Атлантис

8 июля 1957 года была основана компания Control Data Corporation, ставшая пионером в деле производства суперкомпьютеров. В числе соучредителей компании был и легендарный инженер Сеймур Крэй, вложивший 5000 долларов из личных сбережений. С момента основания компании и до конца 1960-х, он руководил процессом создания нескольких быстрейших компьютеров того времени. Мировую славу компании Control Data и лично Крэю принес суперкомпьютер CDC 6600, выпущенный в 1963 году.

Суперкомпьютер CDG 6600 1963 года
Суперкомпьютер CDC 6600 1963 года

Благодаря работе Крея и его команды CDC долгое время удерживала титул производителя самых быстрых компьютеров, однако в 1970-х Крэй основал и возглавил собственную компанию – Cray Research, которая переняла титул и успешно конкурировала с Control Data до конца 1980-х.

8 июля 1997 года Национальное Аэрокосмическое Агентство США опубликовало снимки поверхности Марса. Снимки были получены с аппарата Pathfinder, который успешно приземлился на поверхность красной планеты.

Фрагмент панорамы Марса с камеры аппарата Pathfinder
Фрагмент панорамы Марса с камеры аппарата Pathfinder

Однако самым примечательным в тот день стал огромный интерес к снимкам – страничка на сайте NASA установила рекорд, совершенно немыслимый для интернета того времени. За сутки страницу посмотрели более 46 миллионов раз. Даже сейчас, спустя многие годы, это считается огромным успехом. Ну а что касается оригинальных снимков с поверхности Марса, то они по сей день доступны на сайте NASA.

8 июля 2011 года состоялся последний полет шаттла Atlantis, который официально завершил программу Space Shuttle. Основной целью полета за номером STS–135 была доставка оборудования и запчастей на Международную космическую станцию (МКС). На борту Атлантиса было всего четыре человека, что объяснялось отсутствием челнока-спасателя. В случае невозможности возврата шаттла на Землю астронавты были бы эвакуированы с помощью российских кораблей «Союз».

Шаттл Atlantis перед запуском
Шаттл Atlantis перед запуском

В общей сложности полет продлился 12 суток 18 часов 27 минут 56 секунд. Помощь российских космонавтов не потребовалась. А 21 июля в 9 часов 57 минут шаттл совершил посадку на взлётно-посадочной полосе космического центра имени Кеннеди.

Источник
ferra.ru
Теги
день в истории NASA Shuttle Atlantis

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