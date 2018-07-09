Илон Маск показал подлодку для спасения детей в Таиланде

Илон Маск (Elon Musk), стоящий за компаниями Tesla, Boring Company и SpaceX, опубликовал в своём аккаунте Twitter видео и фото компактной подводной лодки, которая должна отправиться в Таиланд на выручку застрявших в пещерах группы подростков и футбольного тренера.





Специалисты провели тесты подлодки в бассейне Лос-Анджелеса. Миниатюрная субмарина выполняла манёвры в условиях узких проходов.





Напомним, спасательная операция Таиланде уже началась. В воскресенье спасатели смогли вывести из затопленной пещеры четверых детей, ещё восемь подростков и тренер пока остаются в пещере.

К операции присоединились специалисты Boring Company и SpaceX. Специально для сложных условий пещеры была создана компактная субмарина на двоих человек, в которой задействовали фрагмент космической ракеты Falcon 9. В качестве корпуса используется труба для перекачки жидкого кислорода в ракете Falcon 9, это обеспечивающий лёгкость и высокую прочность.