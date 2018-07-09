Хакеры отключили плату за бензин на заправках США

В Детройте хакерам удалось получить доступ к системе управления заправкой и отключить плату за бензин. В результате, было украдено более 600 галлонов бензина, что составляет порядка 2270 литров. Об этом рассказало местный телеканал Fox 2 Detroit.





Пока эксплуатировалась уязвимость, через заправку успело пройти с десяток автомобилей. Общая сумма ущерба достигла 1 800 долларов США. При этом сотрудники заправки не сразу сумели справиться с проблемой, система, управляющая насосами, не реагировала на действия персонала. Лишь через полтора часа «аттракцион неслыханной щедрости» был остановлен с помощью «экстренного набора».

На данный момент полиция проводит расследование инцидента. По предварительным данным, злоумышленники использовали «удалённое устройство» для взлома заправки в 13:00, то есть "среди бела дня».