Фитнес-приложение слило имена и адреса работников секретных объектов

Фитнес-приложение Polar Flow от финской компании Polar рассекретило персональные данные более 6 400 пользователей на военных объектах и из разведывательных служб. Об этом говорится в совместном расследовании изданий Bellingcat и De Correspondent.


Журналисты смогли получить данные об именах, адресах и активности военных и служащих спецслужб с помощью «дыры» в безопасности в настройках приложения, без каких-либо специальных инструментов и навыков.

Для этого потребовалось всего лишь использовать карту Explore в приложении и отыскивать пользователей, которые занимаются рядом с такими объектами, как Белый дом, Агентство национальной безопасности, MИ-6 в Лондоне и даже почти полусотня мест хранения ядерного оружия.

Сервис Polar Flow отслеживает GPS-данные с устройств Polar, таких как часы, фитнес-браслеты, велокомпьютеры и даже весы. Пользователи могут синхронизировать данные через Polar Flow, отслеживать свою статистику в личном аккаунте. Результатами можно поделиться на карте Explore. Профили можно делать конфиденциальными, но даже в этом случае, есть возможность, например, проследить фотографии из профилей.

Источник
Bellingcat
Теги
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