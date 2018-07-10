Первый в мире взломанный iPhone и изобретение лазерного бластера

10 июля 1962 года на орбиту вышел первый спутник связи Telstar-1. Он стал первым в мире коммерческим спутником и открыл собой эру спутниковой телефонии и телевидения. Ради него свои усилия объединили телекоммуникационные компании AT&T, Bell Telephone Laboratories, а также NASA вкупе с британскими и французскими телеграфными службами, а сам запуск потребовал солидной по тем временам суммы в размере $3 млн.

Впрочем, результат того стоил - спутник справлялся с трансляцией телепередач и поддерживал 60-канальную телефонную связь. Ранее с похожими задачами на орбиту был отправлен экспериментальный спутник NASA Эхо-1, однако он преследовал исключительно научные задачи и, представлял собой примитивный шар, отражающий сигналы с Земли.

Telstar был гораздо навороченнее и при своих скромных габаритах (вес - 171 кг, диаметр - 88 см) был напичкан передающей и принимающей сигналы электроникой.

Спутнику Telstar пророчили важную роль в международном телевещании и телефонной связи, но прожил он недолго

С момента старта до вывода на орбиту спутнику понадобилось чуть более 2,5 часов - он взлетел с американской базы ВВС близ Портленда. В этот же день Telstar занялся обслуживанием телефонных разговоров, передачей факсов и телевещанием. Даже прямой эфир был спутнику по силам, чем воспользовался президент США Джон Кеннеди, проведя трансатлантическую пресс-конференцию.

Спутник-первопроходец прекратил работу довольно нелепым образом — он вышел из строя после ядерных испытаний США под названием Starfish Prime, когда американцам стало любопытно, какой эффект спровоцирует ядерное оружие, если его взорвать в космосе?

В рамках этой ядерной программы вооруженные силы США сначала неудачно запустили ракету с ядерным оружием и «расплескали» радиацию на остров близ Гавайев. Но уже через месяц они заставили боеголовку взорваться на высоте 400 км от Земли, из-за чего все электроприборы и электроника вышли из строя в радиусе 1500 км. Досталось практически всем спутникам на низкой орбите, в том числе и Telstar, который к тому времени не успел проработать и 6 месяцев.

10 июля 2007 года был опубликован первый способ «джейлбрейка» для Apple iPhone. С тех пор взлом системы под названием «побег из тюрьмы» сопутствует всем новым смартфонам компании из Купертино.

Исторически такую операцию со своими мобильниками пользователи устройств Apple проделывали по нескольким причинам. Первый джейлбрейк организовал для себя известный, в том числе, по взлому Sony PlayStation 3, хакер Geohot.



Джейлбрейк позволил использовать потенциал iPhone «на всю катушку» и стал одной из причин появления пиратских программ для смартфонов Apple

Дебютные версии iPhone были «залочены» на работу с сотовым оператором AT&T, что устраивало далеко не всех покупателей. Geohot добился отвязки смартфона от сим-карт конкретного сотового оператора. На видео в YouTube 17-летний хакер продемонстрировал работу первого «освобождённого» iPhone на примере сотовой связи T-Mobile.

Помимо отвязки от оператора джейлбрейк на первых поколениях iPhone позволял сменить обои рабочего стола и мелодию звонка. Затем появились «самописные» программы, которые можно было установить на смартфон, минуя официальный магазин приложений App Store. Экзотические программы (в большей степени) и тонкая настройка интерфейса iOS (в меньшей степени) — главный повод для джейлбрейка и на современных версиях iPhone.

Запретить «ковырять» прошивки смартфонов своим покупателям Apple не смогла, поэтому с юридической точки зрения джейлбрейк остаётся легальным способом эксплуатации iPhone. Правда, с каждой новой версией iOS программисты Apple лишают пользователей возможности «сбежать из тюрьмы» старым способом — битва брони и снаряда (хакеров и разработчиков iOS) не утихает и по сей день.

10 мая 1968 года в США был зарегистрирован патент на лазерный бластер (пистолет). В патенте описывался метод работы «портативного генератора луча», который не требовал подключения к электросети, а принцип работы оружия основывался на свойствах импульсного лазера, состоящего из компактного источника накачки и резонатора. Подразумевалось, что такой пистолет был в состоянии изредка производить лучевые выстрелы и очень неуклюже перезаряжаться лампами, необходимыми для ведения огня.

Содержание патента на первый лазерный пистолет

Вопреки тому, что внешне оружие походит на огнестрельные аналоги, мощность таких «бластеров» оставляет желать лучшего — даже современные образцы лазерного оружия способны с трудом прожигать пенопласт или тонкий слой дерева лишь на расстоянии до 3 метров. Поэтому ни о каком летальном применении таких «пушек» речи не идёт.



Советский лазерный пистолет

Кстати, в СССР с середины 1980-х годов космонавтам полагался лазерный пистолет. Правда, разрабатывался он для повреждения оптических систем противника в условиях невесомости, когда огнестрельное оружие оказывалось неэффективным и скорее могло убить своего владельца и космический корабль, чем поразить задуманную цель. Для нанесения вреда другому космонавту требовался прицельный огонь в глазное яблоко, что для человека без специальной подготовки в реальной жизни было вряд ли осуществимо.