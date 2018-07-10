iPhone — признак богатства. Доказано учёными

В США была обнаружена связь между владением смартфоном или планшетом Apple и высокими доходами. Исследователи Национального бюро экономических исследований США и Чикагского университета проанализировали различия между американскими социальными группами и опубликовали отчёт.


Исследователи пришли к выводу, что iPhone стал самым наглядным показателем богатства в Америке, другие бренды не дают столь однозначных результатов.


iPhone или iPad с большой вероятностью указывают на высокие заработки. К этой категории относились 69,1% владельцев iPhone и 66,9% владельцев iPad. Смартфон с Android только в 59,5% случаев служит индикатором богатства и более высокого уровня дохода по сравнению с другими представителям того же типа домохозяйств, то есть среди одиноких, женатых, с детьми, и так далее.


Отметим, что исследование учитывало данные за 2016 год. То есть, оно не учитывает iPhone X, вышедшего в ноябре 2017 года. Интересно, что в 1992 индикатором богатства была посудомоечная машина, а в 2004 году — новый автомобиль.

Источник
NBER
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