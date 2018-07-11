Facebook делился закрытыми данными своих пользователей с Mail.ru

Приложения российской компании Mail.Ru получали доступ к пользовательским данным Facebook после того, как социальная сеть закрыла свою платформу для сторонних разработчиков в 2015 году. Об этом рассказали издания CNN и Wired.


Не так давно Facebook в своих письменных показаниях Конгрессу США призналась, что приложения Mail.Ru были интегрированы с платформой социальной сети дольше разрешённого срока.

Mail.Ru стала одним из избранных разработчиков приложений, которые получили временный доступ к платформе Facebook после формального закрытия в 2015 году. По данным CNN и Wired, у Mail.Ru имелось дополнительные две недели для доступа к данным пользователей, после ужесточения политики конфиденциальности в соцсети. Эти данные использовались для продвижения игр.

Американский сенатор-демократ Марк Уорнер потребовал провести расследование в связи с тем, что компания тесно связана с Кремлём и Путиным. Представитель Facebook уже отчитался о начатом внутреннем расследовании по всем таким случаям, не только в отношении с Mail.Ru.

Напомним, в июне Facebook признала передачу пользовательских данных как минимум шестидесяти производителям смартфонов и других гаджетов. В апреле Facebook начала сворачивать подобные соглашения, после разразившегося скандала о массовой утечки данных, но многие из них всё ещё действуют

Источник
CNN
Теги
безопасность социальная сеть фейспалм FACEBOOK Mail.Ru

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